Ясный, Оренбургская область, 18 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области 46-летняя жительница Ясного стала жертвой аферистов. Она перевела на телефонные номера неизвестных, которые оказались мошенниками, 1,125 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

Как отметили в ведомстве, злоумышленники использовали схему, о которой население давно предупреждают. Женщине позвонил мужчина, преставился сотрудником банка и проинформировал о том, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы себя обезопасить, необходимо оформить кредит. Такую рекомендацию дал псевдосотрудник службы безопасности банка.

В итоге оренбурженка начала следовать указаниям злоумышленников. Используя свои личные сбережения, а также оформив кредиты в трех банках, она обналичила денежные средства и 54 транзакциями перевела 1 125 000 рублей на различные телефонные номера, которые ей продиктовал мошенник.

В настоящее время по факту крупного мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Граждан в очередной раз предупреждают о том, что информацию, поступившую от неизвестных по телефону, необходимо перепроверять непосредственно в банках. Их контакты можно узнать на официальных сайтах.