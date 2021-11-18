Сеул, , 09:57 — REGNUM Несколько иностранных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Tesla model Y Teslarati.com

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Tesla, BMW, MAN Truck & Bus. Всего будет отозвано 2530 транспортных средств 20 моделей.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с задней подвеской кроссовера Tesla Model Y, системой электропроводки в двухэтажных автобусах MAN Truck's Lion и топливным шлангом в мотоцикле BMW S 1000 RR.