Санкт-Петербург, 18 ноября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Александр Евменов покидает свой пост после десяти лет работы на этой должности. Место и.о. ректора творческого вуза займет продюсер и сценарист Наталия Горина, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

(сс) rottonara Кинооператор

Место управленца-теоретика займёт практик. Наталья Горина была исполнительным продюсером множества отечественных фильмов и сериалов. Например: «1814», «Дылда», «Разжимая кулаки». Горина ранее уже принимала участие в учебной деятельности института, преподавая мастерство продюсирования.

Петербургский институт кино и телевидения является одним из главных учебных заведений России, выпускающих будущих режиссеров и операторов отечественного кино. Потребность в подготовке высококвалифицированных кадров в киноиндустрии до сих пор остается на высоком уровне.