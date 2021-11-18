Екатеринбург, , 09:56 — REGNUM Жителя Екатеринбурга отдали под суд за сокрытие от налогообложения 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Gorspravka09.ru

По данным следствия, к февралю 2021 года размер задолженности фирм этого гражданина по налогам превысил 8 млн рублей. Налоговый орган решил взыскать деньги принудительно. Но гражданин организовал расчёты с контрагентами при помощи счетов сторонней организации.

Теперь уголовное дело будет направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Обвинительное заключение по делу уже утверждено.