Кабул, , 09:54 — REGNUM Министр обороны Турции объявил, что страна продолжает консультации с официальными лицами Катара по поводу управления международным аэропортом Кабула

По сообщению регионального офиса информационного агентства Tasnim, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил на заседании Комиссии по бюджету и планированию турецкого парламента:

«Консультации между Анкарой и Дохой по вопросам управления кабульским международным аэропортом, имеющим важное значение для афганского народа, продолжаются».

По сообщению «Анатолийского информационного агентства», Акар подчеркнул, что турецкие военные завершили свою миссию в Афганистане и вернулись в свою страну, добавив:

«Отныне мы будем внимательно следить за развитием событий в регионе».

Продолжая консультации с Катаром по вопросам управления аэропортом Кабула, министр обороны Турции сказал, что, в то же время, пакистанские официальные лица пообещали встретиться с министром иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы договориться об обучении афганский персонал авиационной безопасности, управлению движением, метеорологии и управлению аэропортами.

В прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул условия для управления аэропортом Кабула после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что он готов к внутренним и международным рейсам.

В заявлении, опубликованном 25 сентября, министерство иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что технические проблемы в аэропорту Кабула решены, и призвало авиакомпании стран, которые ранее совершали рейсы в аэропорт, возобновить свои полеты и заверило их в своем сотрудничестве.

После заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Эрдоган сообщил CBS, что Турция не будет управлять кабульским аэропортом до тех пор, пока в Афганистане не будет сформировано инклюзивное правительство.

Однако официально талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не обращались с такой просьбой и до вывода всех иностранных войск из Афганистана всегда выражали свое несогласие с продолжающимся присутствием турецких войск.