Кабул, , 09:50 — REGNUM Генеральный секретарь Норвежского иммиграционного совета Ян Эгланд в видеообращении подверг критике политику государств-членов НАТО в отношении народа Афганистана. Об этом 18 ноября сообщает Ariana News.

По его словам, «странам-членам НАТО не следует забывать, что они бросили миллионы афганцев». Ян Эгланд сделал это замечание в видеообращении, размещенном в аккаунте сети новостей «Новая демократия» в «Твиттере».

"На талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лежит большая ответственность за хорошее управление, потому что они контролируют страну, но я искренне верю, что члены НАТО не должны забывать, что население страны составляет 40 миллионов», — отметил Эгланд.

Глава Норвежского иммиграционного совета, который посетил Афганистан в сентябре, отметил в недавнем заявлении, что от 4000 до 5000 афганцев прибывают в Иран каждый день, добавив, что Иран не может принять миллионы просителей убежища без иностранной помощи.

Кроме того, Всемирная продовольственная программа сообщает, что 23 миллиона человек в Афганистане голодают, и что у организации нет средств для обеспечения этих людей продуктами питания.

В видеообращении, размещенном в аккаунте организации в «Твиттере», Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы, призвал великие державы и богатых людей мира помочь нуждающимся в Афганистане и других странах.

Прошло три месяца с момента восстановления власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. В течение этого периода многие люди в разных частях страны жалуются на бедность и лишения.

По оценкам международных организаций, предстоящей тяжелой зимой люди в Афганистане столкнутся с ростом бедности и голода.