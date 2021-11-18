Воронеж, 18 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Автоавария с участием автобуса произошла в центре Воронежа утром 18 ноября, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области После аварии

ДТП произошло около 07:00 на улице Плехановской, возле дома №14. Столкнулись автомобиль Opel Mokka, которым управляла 40-летняя женщина, и автобус МАЗ под управлением 24-летнего водителя, двигавшийся по маршруту №90. От удара иномарку отбросило в дорожное ограждение.

В результате автоаварии никто не пострадал. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства аварии.