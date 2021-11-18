Нью-Йорк, США, 18 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Жизнь подтверждает правоту жителей Крыма, проголосовавших в 2014 году на референдуме за воссоединение полуострова с Россией. Об этом заявил заместитель постпреда России при Организации объединенных наций Геннадий Кузьмин.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В отличие от нынешней Украины, в Крыму не обстреливают жилые кварталы из орудий, не сжигают заживо людей, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке», — сказал Кузьмин на выступлении в рамках заседания Третьего комитета Генассамблеи ООН.

Он обратил внимание участников заседания на то, что «творится в русскоязычных регионах Донецка и Луганска на восточной оконечности Украины».

Так, по последним данным Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, за истекшие две недели количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило порядка 6,7 тыс. Агрессивное поведение украинских властей нарастает, «его постоянно накачивают оружием западные спонсоры», заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.