Москва, , 09:45 — REGNUM В Москве в ближайшие годы начнётся благоустройство территорий больниц, сообщил 18 ноября мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мэр отметил, что многие столичные больницы обладают обширными территориями, которые прежде использовались сугубо утилитарно.

«А между тем благоустроенная больничная территория с зелеными деревьями и цветниками является важнейшим ресурсом для повышения тонуса и быстрейшего выздоровления после перенесенного заболевания, — написал Собянин. — Поэтому в ближайшие годы мы постараемся провести благоустройство городских больниц».

По его словам, одним из первых проектов станет благоустройство территории больницы им. Юдина. При этом главным элементом «станет исцеляющий мультисенсорный сад — место наслаждения красотой и чудесными запахами цветущих растений».

Также планируется создать небольшой спортивный городок для сотрудников больницы.