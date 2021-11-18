Москва, 18 ноября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие годы начнётся благоустройство территорий больниц, сообщил 18 ноября мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Мэр отметил, что многие столичные больницы обладают обширными территориями, которые прежде использовались сугубо утилитарно.

«А между тем благоустроенная больничная территория с зелеными деревьями и цветниками является важнейшим ресурсом для повышения тонуса и быстрейшего выздоровления после перенесенного заболевания, — написал Собянин. — Поэтому в ближайшие годы мы постараемся провести благоустройство городских больниц».

По его словам, одним из первых проектов станет благоустройство территории больницы им. Юдина. При этом главным элементом «станет исцеляющий мультисенсорный сад — место наслаждения красотой и чудесными запахами цветущих растений».

Также планируется создать небольшой спортивный городок для сотрудников больницы.