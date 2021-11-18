Москва, , 10:03 — REGNUM Разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник входят в число наиболее высокооплачиваемых вакансий для молодых жителей России. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Парикмахер TheJadedEye

Авторы исследования отмечают, что молодым людям обычно готовы поручить работу, не требующую большого опыта. Им также предлагают те места, где можно повышать квалификацию или учиться параллельно с работой.

Так, одна из иркутских компаний готова платить до 360 тыс. рублей в месяц разработчику С#. Работать можно будет удалённо, сообщает РИА Новости.

В Подольске готовы платить до 100 тыс. рублей логопеду — специалисту с высшим образованием или курсами профессиональной переподготовки. Опыт работы не требуется, кандидату обещают стажировку и испытательный срок.

На такую же зарплату сможет претендовать слесарь-монтажник в городе Жуковском. В Екатеринбурге до 90 тыс. рублей в месяц готовы платить мужскому парикмахеру с опытом работы от полугода, однако компания может принять на работу и кандидата без опыта.

В Новосибирске получать до 85 тыс. рублей сможет молодой повар, выпекающий пиццу. В Москве ищут продавца-бариста на зарплату до 80 тыс. рублей. В обоих случаях компании готовы сами обучить таких работников.

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