Москва, 18 ноября 2021, 10:03 — REGNUM Разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник входят в число наиболее высокооплачиваемых вакансий для молодых жителей России. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
Авторы исследования отмечают, что молодым людям обычно готовы поручить работу, не требующую большого опыта. Им также предлагают те места, где можно повышать квалификацию или учиться параллельно с работой.
Так, одна из иркутских компаний готова платить до 360 тыс. рублей в месяц разработчику С#. Работать можно будет удалённо, сообщает РИА Новости.
В Подольске готовы платить до 100 тыс. рублей логопеду — специалисту с высшим образованием или курсами профессиональной переподготовки. Опыт работы не требуется, кандидату обещают стажировку и испытательный срок.
На такую же зарплату сможет претендовать слесарь-монтажник в городе Жуковском. В Екатеринбурге до 90 тыс. рублей в месяц готовы платить мужскому парикмахеру с опытом работы от полугода, однако компания может принять на работу и кандидата без опыта.
В Новосибирске получать до 85 тыс. рублей сможет молодой повар, выпекающий пиццу. В Москве ищут продавца-бариста на зарплату до 80 тыс. рублей. В обоих случаях компании готовы сами обучить таких работников.
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