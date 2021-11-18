Оренбург, 18 ноября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. И.о. главы Оренбурга Сергей Салмин в последний день приема документов, 18 ноября, заявил о своем участии в конкурсе на пост мэра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, чиновник подал документы.

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Стоит отметить, что по состоянию на 17 ноября на пост главы Оренбурга претендовали 16 человек. Горожане, обсуждая конкурс и прогнозируя его итоги, предрекают победу Салмину.

Напомним, Владимир Ильиных уволился по собственному желанию с должности главы города в конце сентября 2021 года. Он стал депутатом Госдумы. Обязанности главы Оренбурга исполняет первый замглавы муницпалитета Сергей Салмин.