Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM Ростовская область на международном форуме «Транспорт России — 2021» заключила соглашения, общий объем инвестиций по которым оценивается более чем в 84 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

На форуме «Транспорт России-2021» Donland.ru

Донская делегация привезла в Москву экспозицию под слоганом «Ростовская область + трамвайное возрождение», в рамках которой представила проекты в сфере транспорта и дорожного строительства.

«Ростовская область на «Транспорте России-2021» подписала соглашения более чем на 84 млрд рублей. Все подписанные соглашения прикладные, имеют конкретные направления, территории и отрасли», — прокомментировал итоги форума губернатор Василий Голубев.

В частности, отмечен проект модернизации трамвая в Ростове-на-Дону, реализовать который планируется в рамках концессионного соглашения. В первую очередь он направлен на повышение комфорта горожан.

Напомним, что компания «Синара» займётся созданием скоростного трамвая в донской столице. Сумма инвестиций в проект составит 51,18 млрд рублей. Речь идет о создании современной инфраструктуры городского рельсового электротранспорта и покупке вагонов. В проект будут вложены средства инфраструктурного кредита, а также госкорпорации развития ВЭБ. РФ и Фонда национального благосостояния.

В рамках реконструкции трамвайной сети планируется построить более 76,8 км современных трамвайных путей, модернизировать 46 км существующей сети, приобрести около сотни вагонов, обустроить остановочные комплексы.

Ещё один крупный проект — строительство «Западной хорды» Ростова-на-Дону, которая будет служить дублером улицы Малиновского и станет составной частью будущего Ростовского транспортного кольца. Строительство транспортной артерии оценивается в 30 млрд рублей. Из них ориентировочный объём внебюджетных средств — около 14 млрд рублей. Проект планируется реализовать на условиях государственно-частного партнёрства.

«Западная хорда» — это совершенно новый участок будущего Ростовского транспортного кольца, к созданию которого мы только приступаем. Большая часть кольца уже существует — в виде развязок и автодорог, которые либо уже имеются, либо только строятся, как, например, обход Аксая. «Западной хорды» пока нет, даже в виде проектно-сметной документации. Мы обсудили с инвестором совместные шаги по созданию проекта и по самому строительству. Проект крупный, важный, и мы его начинаем», — сказал Василий Голубев.

Также на полях форума подписано соглашение, реализация которого позволит внедрить единую для Ростова-на-Дону и Москвы транспортную карту «Тройка». Достигнута договорённость о развитии пассажирских перевозок из аэропорта «Платов».