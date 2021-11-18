Самара, , 09:48 — REGNUM Вопрос о необходимости изменения стоимости проезда в общественном транспорте продолжают рассматривать в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Автобус Наталья Можаева © ИА Красная Весна

17 ноября состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на котором и был рассмотрен этот вопрос.

По мнению специалистов, чтобы в течение следующих двух лет индексация была не нужна, необходимо определить стоимость поездки в размере 32 рублей при безналичном расчете и 35 рублей за наличные средства. При такой стоимости предлагаемая индексация составит 10%, что меньше предыдущей индексации. При этом для льготных категорий граждан подорожание составит 6,4%, если все стороны согласятся с такой методикой расчетов, пояснили в пресс-службе.

Отметается, что индексация стоимости поездок является вынужденной и своевременной мерой, поскольку тарифы не менялись с 1 января 2020 года.

«За последние два года произошли, прежде всего, существенные экономические изменения. Увеличилась стоимость горюче-смазочных материалов, запчастей, электроэнергии. Так, в 2019 году цена газомоторного топлива составляла 14, 44 рубля за один кубометр, а в 2021 году — уже 18,71 рубля за кубометр, то есть рост составил 29,5%. Стоимость электроэнергии повысилась с 5,09 рубля за 1 кВт/ч до 5, 49 кВт/ч. При этом на выручку перевозчиков повлияла пандемия новой коронавирусной инфекции — пассажиропоток значительно снизился», — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрия Тапилина.

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