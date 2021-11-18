Владикавказ, , 09:44 — REGNUM В столице Северной Осетии произошло дорожно-транспортное происшествие с маршрутным микроавтобусом. «Газель» въехала в кирпичное строение. Инцидент произошёл 17 ноября в районе пл. Штыба, сообщили в пресс-службе МВД по региону. При этом пострадавших в результате ДТП нет, уточнили в полицейском ведомстве.

Участником автоаварии стал микроавтобус, следовавший по 11-му маршруту. За рулем автотранспортного средства находился 53-летний водитель.

«Двигаясь со стороны ул. Павленко в сторону ул. Хетагурова, он не справился с управлением и совершил наезд на столб, после чего автотранспортное средство совершило наезд на кирпичное строение», — говорится в сообщении МВД.

По словам очевидцев, двухэтажное кирпичное строение получило значительные повреждения, так же сильно повреждена и «Газель».

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