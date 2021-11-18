Кабул, , 09:43 — REGNUM В результате взрыва бомбы в микроавтобусе в Кабуле 17 ноября по меньшей мере два человека погибли и пятеро получили ранения. Об этом сообщает AFP.

Заминированный автомобиль взорвался на равнине Барчи, в шиитско-хазарейском районе на западе Кабула.

Первичная информация указывает на то, что бомба была прикреплена к микроавтобусу, начато расследование. Официальный представитель министерства внутренних дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Саид Хости написал в Twitter: «Заминированный автомобиль взорвался в 13-м районе Кабула в махалле Наккаш, в результате чего один человек погиб и шесть получили ранения».

Был использован микроавтобус или транспортное средство меньшего размера.

Кареты «скорой помощи» прибыли вскоре после инцидента и доставили раненых и тела погибших в больницу.

СМИ отмечают, что количество взрывов с использованием магнитных бомб в Кабуле за последние недели увеличилось.