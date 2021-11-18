Магнитогорск, Челябинская область, 18 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Alexmagnitog «Арена Металлург»

В первом периоде хоккеисты «Амура» забросили две шайбы. Отличились нападающий Радан Ленц и защитник Михал Йордан.

После этого «Металлург» смог забить пять голов. Точными бросками отметились Филипп Майе, Артём Минулин, Николай Голдобин, Никита Коростелёв и Семён Кошелев.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 49 очков. «Амур» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 27 очками.

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