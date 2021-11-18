Тюмень, , 09:41 — REGNUM Тюменские ученики 5−11 классов и студенты колледжей с 22 ноября сядут за парты. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Также с 22 ноября возобновляется работа кружков и секций по программам дополнительного образования. На дистанционном обучении остаются студенты вузов до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Напомним, переход на дистанционное обучение для учеников 5−11 классов и студентов колледжей был объявлен в регионе 11 ноября.

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