Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге осталось 42% однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» от партии из 100 тыс. доз, поступившей в начале ноября. Об этом 18 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, отметив, что вакцины в городе достаточно.

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Эта вакцина рекомендована для ревакцинации или для вакцинации переболевших COVID-19 по истечении шести месяцев после болезни. Однако она пользуется особым спросом у всех желающих привиться, поскольку является самым коротким путём к получению QR-кода.

По данным комздрава, в настоящий момент в Петербурге нет лишь вакцины «КовиВак», остальные вакцины в городе имеются в достаточном количестве.

«42 тыс. доз «Спутник Лайт» — достаточное количество, примерно столько же «ЭпиВакКороны», но никто не кричит, что она заканчивается», — заметили в комитете.

Отметим, по данным за 16 ноября, в Петербурге за сутки привилось первым компонентом вакцины 18 696 человек. В целом за сутки было сделано 32 255 инъекций. Всего в Северной столице вакцинировалось от коронавируса 2 038 860 горожан, что по мнению губернатора города, пока недостаточно.

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