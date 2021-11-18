Омская область, 18 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Проверка по факту смерти пенсионеров во время пожара проводится в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в областном следственном управлении СКР.

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Пожар в частном деревянном доме в селе Чапаево Колосовского района произошёл 17 ноября. Во время тушения возгорания обнаружили тела двух пенсионеров — 75-летнего мужчины и его 66-летней супруги.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электронагревательного прибора. Предварительная причина смерти — острое отравление угарным газом. Назначены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в городе Назарово Красноярского края при пожаре в частном доме погиб ребёнок.

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