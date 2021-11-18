Ярославль, , 09:37 — REGNUM Уроженец Ярославской области Алексей Котов на допросе в полиции Казахстана рассказал, что заявил о рабстве только для того, чтобы вернуться на родину. Об этом заявили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Алексей Котов

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в интернете появилось видео, на котором ярославец рассказал, что уже 20 лет находится в рабстве в Казахстане. Своё заявление он опубликовал якобы после того, как местная полиция задержала «рабовладельца». Помочь вернуться домой и обустроиться пообещал и врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Но вечером 17 ноября МВД Казахстана сообщило, что от своих слов Алексей Котов отказался.

«В ходе допроса в присутствии представителей российского посольства Котов заявил, что добровольно работал на территории крестьянского хозяйства, имел мобильный телефон и возможность в любой момент покинуть территорию крестьянского хозяйства. В написании заявления против владельца крестьянского хозяйства Котов отказался, пояснив, что тот ни в чем не виноват», — рассказали в МВД Казахстана.

Сейчас мужчина находится в Нур-Султане и занимается оформлением документов для возвращения на родину.

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