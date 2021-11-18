МВД Казахстана опровергло заявление о рабстве уроженца Ярославской области
Ярославль, 18 ноября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Уроженец Ярославской области Алексей Котов на допросе в полиции Казахстана рассказал, что заявил о рабстве только для того, чтобы вернуться на родину. Об этом заявили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в интернете появилось видео, на котором ярославец рассказал, что уже 20 лет находится в рабстве в Казахстане. Своё заявление он опубликовал якобы после того, как местная полиция задержала «рабовладельца». Помочь вернуться домой и обустроиться пообещал и врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.
Но вечером 17 ноября МВД Казахстана сообщило, что от своих слов Алексей Котов отказался.
Сейчас мужчина находится в Нур-Султане и занимается оформлением документов для возвращения на родину.