Лондон, 18 ноября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Военные корабли и ракеты будут проданы Украине Великобританией после того, как британским министром обороны Беном Уоллесом будет подписано с украинскими властями новое соглашение из-за роста напряженности в отношениях с Россией. Об этом 17 ноября сообщило британское газета The Telegraph.

NASA Британия

Отмечается, что такой договор даст Украине возможность получать кредиты от Британии на покупку Киевом у последней британских военных кораблей и ракет.

Также указывается, что в эту сделку войдут два противоминных корабля, подобных HMS Brocklesby королевского флота Великобритании, совместное производство восьми ракетных кораблей и поставка, а также модернизация систем вооружения на входящих в состав ВМС Украины кораблях.

Помимо того, отмечается, что также в планах британских властей совместное строительство фрегата и техническая поддержка Украины для создания военно-морской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что цена просчетов властей России около границ Украины и Польши будет «огромной».