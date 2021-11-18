Белгород, 18 ноября 2021, 09:39 — REGNUM Пилотные веломаршруты для туристов создадут в Белгородской области — они станут частью программы по развитию туризма. Для удобной навигации все интересные места и события соберут в мобильном приложении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Программу по развитию туризма на 2022 год обсудили 17 ноября. Существенно расширится работа исторического парка «Белгородская черта», к музею-заповеднику «Прохоровское поле» запустят экскурсионные поезда из других регионов, есть планы по созданию событийного и сельского туризма. Для путешественников создадут пилотные веломаршруты «Белгород — Маслова Пристань — Шебекино» и «Белгород — Белгородская черта — Томаровка».
Рекордный туристический поток в Белгородской области зафиксирован в 2019 году, когда регион посетили 337 тысяч гостей, а объём оказанных платных услуг превысил 3,4 млрд рублей.