Белгород, 18 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Пилотные веломаршруты для туристов создадут в Белгородской области — они станут частью программы по развитию туризма. Для удобной навигации все интересные места и события соберут в мобильном приложении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Велосипедисты

Программу по развитию туризма на 2022 год обсудили 17 ноября. Существенно расширится работа исторического парка «Белгородская черта», к музею-заповеднику «Прохоровское поле» запустят экскурсионные поезда из других регионов, есть планы по созданию событийного и сельского туризма. Для путешественников создадут пилотные веломаршруты «Белгород — Маслова Пристань — Шебекино» и «Белгород — Белгородская черта — Томаровка».

«Я бы добавил ещё один веломаршрут «Белгород — Борисовка — Колотиловка», считаю, что он должен быть востребованным. Кроме того, предлагаю стимулировать наших сельских жителей к предоставлению туристических услуг с учётом разрабатываемого стандарта гостеприимства. В некоторых странах это даёт отличные результаты. Не хватает общих историй: от частного — к общему, вовлечённости населения и встречи с игроками регионального бизнеса. Но главное — нет корреляции с федеральной повесткой, чтобы претендовать на всевозможные гранты от министерств. Поэтому следующее обсуждение программы пройдет с местными предпринимателями, которые специализируются на туризме. Обсудим все проекты для возможности применения их на практике», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Рекордный туристический поток в Белгородской области зафиксирован в 2019 году, когда регион посетили 337 тысяч гостей, а объём оказанных платных услуг превысил 3,4 млрд рублей.