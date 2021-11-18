Тбилиси, 18 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме не должно быть особых условий содержания. Об этом заявил журналистам Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Tbilisi.gov.ge Каха Каладзе

Она заявил, что не согласен с заявлением президента республики Саломе Зурабишвили. Она ранее сказала, что за судьбой Саакашвили следит мировое сообщество, а также ему нужно оказать уважение, как бывшему главе государства.

«Впервые слышу, что заключённый может пользоваться привилегиями. Не думал, что такое существует в мире, — сказал Каладзе. — Человек совершил преступление и, разумеется, ему предстоит отвечать за это перед законом».

Мэр Тбилиси также прокомментировал возмущение Зурабишвили тем, что были обнародованы видеоматериалы, на которых Саакашвили вёл себя неподобающе. Каладзе отметил, что экс-президент сопротивлялся охране, поэтому его пришлось нести в палату тюремной больницы.

«Эти кадры были затребованы в первую очередь вами, журналистами, следовательно, соответствующая служба распространила их», — отметил генсек партии.

Он также возложил ответственность за здоровье Саакашвили на него самого, так как экс-президента никто не заставляет голодать.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники проводят акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. Ряд врачей более месяца заявляют о его критическом состоянии. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную больницу, а его несли, держа за руки и за ноги. Также были опубликованы видео, как он ест, как оскорбляет охранников тюрьмы.