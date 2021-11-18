Париж, , 09:43 — REGNUM Крупномасштабные военно-морские учения Франции POLARIS 21 начались 18 ноября, они пройдут в западной части Средиземного моря и у атлантического побережья страны. Об этом говорится в сообщении французских военно-морских сил.

Авианосец «Шарль де Голль» Sirpa Marine

Учения продлятся до 3 декабря, в них участвуют около половины кораблей из состава ВМС Франции. В их числе авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем «Шарль де Голль», большой десантный корабль «Тоннер» класса «Мистраль», ракетные фрегаты и атомные субмарины.

К манёврам привлечены части и подразделения военно-воздушных сил и армии, это 6,5 тыс. военнослужащих, в том числе 4 тыс. моряков. Также ожидается участие в POLARIS 21 американских, испанских, итальянских, греческих и британских боевых кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре совместные учения ВМС и ВВС Кипра, Греции, Италии и Франции прошли вблизи кипрского побережья.

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