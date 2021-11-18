Иваново, , 09:34 — REGNUM Проект новой маршрутной сети общественного транспорта разработан для Ивановской агломерации, 17 ноября документ был представлен в региональном департаменте дорожного хозяйства и транспорта, сообщили в пресс-службе правительства региона. С 17 ноября также заработал специальный сайт для сбора мнений горожан относительно проект новой маршрутной сети — высказаться горожанам можно в течение месяца, до 17 декабря.

Троллейбус Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«Перед разработчиком новой схемы были поставлены задачи сохранить все существующие транспортные связи, чтобы это было удобно людям, убрать задублированность маршрутной сети, обновить подвижной состав, сделав его комфортным, и увеличить время работы общественного транспорта в утренние и вечерние часы», — рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.

Новую схему представил генеральный директор бюро транспортного планирования OTS Lab Тимофей Волоцкий. Он отметил неэффективность действующей маршрутной сети — большое количество дублирующих маршрутов, при этом перегрузка транспорта в часы пик, устаревший подвижной состав, резкое, на 30−50% снижение количества транспорта на линии после 20:00, а после 22:00 уехать можно только троллейбусом.

«Главный принцип новой маршрутной сети — сочетание трех типов маршрутов. Магистральные маршруты мы предлагаем запустить по самым популярным направлениям, с интервалом движения каждые 5−10 минут, до позднего вечера, это маршруты, в основном, троллейбусной сети. Городские маршруты будут ходить с интервалом в 10−20 минут и обеспечат охват всей территории города. Подвозящие маршруты на малозагруженных направлениях обеспечат доступность удаленных территорий и пригородных направлений», — сказал Тимофей Волоцкий.

С 17 ноября запущен специальный сайт для сбора мнений горожан относительно проекта новой маршрутной сети — высказаться можно в течение месяца, до 17 декабря.