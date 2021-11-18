Иваново, 18 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Проект новой маршрутной сети общественного транспорта разработан для Ивановской агломерации, 17 ноября документ был представлен в региональном департаменте дорожного хозяйства и транспорта, сообщили в пресс-службе правительства региона. С 17 ноября также заработал специальный сайт для сбора мнений горожан относительно проект новой маршрутной сети — высказаться горожанам можно в течение месяца, до 17 декабря.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Троллейбус

«Перед разработчиком новой схемы были поставлены задачи сохранить все существующие транспортные связи, чтобы это было удобно людям, убрать задублированность маршрутной сети, обновить подвижной состав, сделав его комфортным, и увеличить время работы общественного транспорта в утренние и вечерние часы», — рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.

Новую схему представил генеральный директор бюро транспортного планирования OTS Lab Тимофей Волоцкий. Он отметил неэффективность действующей маршрутной сети — большое количество дублирующих маршрутов, при этом перегрузка транспорта в часы пик, устаревший подвижной состав, резкое, на 30−50% снижение количества транспорта на линии после 20:00, а после 22:00 уехать можно только троллейбусом.

«Главный принцип новой маршрутной сети — сочетание трех типов маршрутов. Магистральные маршруты мы предлагаем запустить по самым популярным направлениям, с интервалом движения каждые 5−10 минут, до позднего вечера, это маршруты, в основном, троллейбусной сети. Городские маршруты будут ходить с интервалом в 10−20 минут и обеспечат охват всей территории города. Подвозящие маршруты на малозагруженных направлениях обеспечат доступность удаленных территорий и пригородных направлений», — сказал Тимофей Волоцкий.

С 17 ноября запущен специальный сайт для сбора мнений горожан относительно проекта новой маршрутной сети — высказаться можно в течение месяца, до 17 декабря.