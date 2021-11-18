Чеди-Хольский район, Тыва, 18 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Туве завершился процесс над 42-летним жителем села Хову-Аксы Чеди-Хольского района, которого обвиняли в избиении супруги, в результате чего та скончалась. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, драма разыгралась вечером 4 ноября 2020 года.

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Обвиняемый высказывал претензии жене, злоупотреблявшей спиртными напитками. В ответ та заявила о намерении развестись, после чего мужчина начал её избивать. В результате потерпевшая скончалась позднее в медицинском учреждении.

«В ходе ссоры осужденный ударил также заступившуюся за потерпевшую знакомую, которой причинил телесные повреждения, расценённые как легкий вред здоровью», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний суд признал мужчину виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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