Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккей

В составе «Локомотива» хет-трик оформил нападающий Александр Полунин. У СКА отличился форвард Антон Бурдасов.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает шестое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 35 очков. СКА идёт на втором месте в Западной конференции с 39 очками.

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