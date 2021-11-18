Переволоцкий, Оренбургская область, , 09:31 — REGNUM В Переволоцком районе Оренбургской области произошло смертельное ДТП. Его жертвами стали два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, 17 ноября возле поселка Переволоцкий автомобиль «ВАЗ» протаранил «МАЗ» с прицепом, который стоял на обочине с включенными габаритами и аварийными огнями. Пассажирка легковой машины от полученных травм скончалась на месте происшествия, а водитель — в машине скорой помощи.

По факту ДТП полиция проводит проверку. По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением.