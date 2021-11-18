Сеул, 18 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Южная Корея занимает 31-е место среди 37 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по уровню занятости выпускников вузов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института экономических исследований (KERI).

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Согласно опубликованным данным, по состоянию на 2020 год лишь 75,2% молодых людей в возрасте 25−34 лет с высшим образованием были трудоустроены, что является одним из самых низких показателей по ОЭСР.

Известно, что в Великобритании показатель составил 90,6%, в Германии — 88,4%, в Японии — 87,8%. Однако показатель ниже, чем у Южной Кореи был зафиксирован в Швеции, Турции, Греции, Италии, Коста-Рике и Колумбии.

Эксперты института отмечают, что доля экономически неактивного населения среди выпускников южнокорейских вузов составляет 20,3%. Это третий по величине показатель среди стран ОЭСР. Из них 30% только готовятся к трудоустройству, а 20% не предпринимают для этого никаких действий.

Одной из причин проблем с занятостью среди молодёжи с высшим образованием является низкий уровень трудоустройства по специальности.

Согласно статистике, более 50% южнокорейцев находят работу не по специальности, что является самым высоким показателем среди стран-членов ОЭСР.

Другой проблемой является дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда.