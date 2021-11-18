Петропавловск-Камчатский, 18 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Акционерная финансовая корпорация «Система» рассматривает возможность покупки акций «Витязь-авто», добывающей рыбу на Камчатке. Это может стать одним из вариантов расширения рыбного бизнеса корпорации, сообщила газета «Ведомости».

Khabarovsk.md Дальневосточный лосось

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«Витязь-авто» имеет квоты на добычу минтая, наваги, камбалы и красной рыбы. Компании принадлежит крупный завод по переработке рыбы. В 2020 году рыбопромышленная организация заработала 1,1 млрд руб.

АФК «Система» намерено добывать в основном красную рыбу, считает председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. Этот вид промысла он назвал наименее затратным и наиболее рентабельным.

Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина в 2021 году оказалась рекордной на Камчатке. В середине сезона было выловлено 200 тыс. тонн лосося из 360 прогнозируемых, которые по объёму стали третьими за всю историю.