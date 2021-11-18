Иркутск, , 09:28 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 18 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6012 человек, причём 32 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 132 127 человек (рекордные +594 за сутки). Такого не было за всю историю пандемии. Госпитализированы 5354 (+21 за сутки).

Выздоровели 109 769 пациентов (+307 за сутки). Ещё 518 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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