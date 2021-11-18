Челябинск, , 09:26 — REGNUM В Челябинске работник депо получил смертепьную травму. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Депо



Трагедия произошла вечером 17 ноября во время маневровых работ в вагонном депо Челябинск АО «ВРК-2». Погиб составитель поездов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. А транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства об охране труда, а также о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта.