Челябинск, , 09:25 — REGNUM Челябинский «Трактор» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

ХК «Трактор» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Трактора» шайбы забросили нападающие Вячеслав Основин и Никита Тертышный. У «Сибири» точными бросками отметились форварды Егор Миловзоров и Евгений Чесалин.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Трактора». Решающий бросок исполнил форвард Владимир Ткачёв.

На сегодняшний день «Трактор» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 48 очков. «Сибирь» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 30 очками.

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