Минск, , 09:25 — REGNUM Белоруссия с 18 ноября прекращает поставку электроэнергии на Украину, сообщили в министерстве энергетики республики.

Электроэнергия Forbes.ru

«Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», — сообщили в министерстве.

Также отмечается, что Белоруссия будет рассматривать вопрос дальнейших поставок энергии на Украину, однако с учетом технических возможностей. Причины решения о прекращении поставок не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что киевские власти закупили партию угля, которого хватит для восполнения дефицита на Украине до конца текущего года.

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