Джакарта, , 09:23 — REGNUM Экспорт Индонезии в Китай за январь-сентябрь 2021 года подскочил по сравнению с предыдущим годом за тот же период, сообщает Republika.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Общий объем торговли Индонезии с Китаем в период с января по сентябрь достиг самого высокого значения за 20 лет сотрудничества.

Рост торговли между двумя странами вырос на 52,8%. Стоимость торговли достигла $85,3 млрд. К концу 2021 года стоимость торговли может достичь $100 млрд.

Импорт Индонезии из Китая в этот период также увеличился на 46,5% или достиг $42,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии принимает участие в усилиях по поощрению стран мира к прекращению незаконной торговли ртутью.

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