Севастополь, 18 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев готов ввести курортный сбор в регионе в случае, если данная мера будет действовать и после завершения эксперимента. Об этом он заявил 18 ноября журналистам.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Поддерживаю идею введения курортного сбора в Севастополе — это позволит городу направлять больше средств на благоустройство и развитие туристской инфраструктуры. Она у нас испытывает огромную нагрузку в летний сезон. В стране уже есть хороший опыт внедрения инструмента, на Кавказских Минеральных Водах, например», — сказал Развожаев РИА Новости. Он добавил, что регионе готовы ввести курортный сбор, если эта мера будет действовать и после завершения эксперимента.

Эксперимент по взиманию курортного сбора действует с 2018 года до конца 2022 в ряде муниципалитетов Краснодарского края, Ставропольского края и Алтая. Также в эксперименте участвует Крым, однако власти региона до 1 мая 2022 года ввели нулевую ставку курортного сбора. Средства, получаемые от курортного сбора, направляются на развитие инфраструктуры курортов.