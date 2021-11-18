Оренбург, 18 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В оренбургском аэропорту с авиарейса сняли двух пьяных дебоширов. Видео инцидента, снятого очевидцами, появилось в соцсетях.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

Мужчины из-за своего поведения стали несостоявшимися пассажирами самолета, выполнявшего рейс из Оренбурга в Москву утром 18 ноября. На видео запечатлен мужчина, который на борту лайнера интересуется у других пассажиров — говорил ли он что-то грубое, и разражается нецензурной лексикой. Недовольство с использованием брани прозвучало и в адрес России.

Полиция в ответ просила мужчину упокоиться. Официальных комментариев правоохранителей по поводу инцидента в аэропорту пока нет.