Москва, , 09:21 — REGNUM В Москве для руководителей 3 тысяч городских компаний в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) заработал новый сервис — личный кабинет руководителя, сообщается на портале мэра столицы.

Кресло руководителя Pixabay.com

Личный кабинет руководителя доступен всем заказчикам, зарегистрированным в ЕАИСТ. Сервис позволит заказчикам получать в одном месте статистические данные о закупках и более качественно контролировать все операции.

В Москве с начала 2021 года заключено более 410 тыс. контрактов и договоров по закупкам. Сервис будет совершенствоваться. Так, до конца года у руководителей появится возможность работать с документами в личном кабинете без перехода в другие модули ЕАИСТ.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2021 года объём закупок на портале поставщиков Москвы должен достигнуть 70 млрд рублей.

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