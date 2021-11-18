Улан-Удэ, , 09:20 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии на очередной сессии поддержали законопроект о запрете продажи газовых баллончиков подросткам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, нарушителей запрета ожидает штраф.

Баллончики с закисью азота DMTrott

«Необходимость введения таких мер обусловлена участившимися случаями отравления подростков путем вдыхания углеводородных сжиженных газов», — отметили в парламенте.

Ранее с просьбой о введении подобного запрета к парламентариям обратились сотрудники следственного управления. Инициаторы считают, что принятие законопроекта позволит эффективнее бороться с распространением новых форм подростковой токсикомании.

Согласно документу, за продажу подросткам газовых баллончиков физических лиц ожидает штраф в размере до 3 тыс., должностных лиц — до 20 тыс., юрлиц — до 50 тыс. рублей.

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