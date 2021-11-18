Барнаул, , 09:20 — REGNUM По случаю Всемирного дня ребенка, отмечаемого 20 ноября, Алтайкрайстат обнародовал любопытную статистику «цветах жизни»: мальчиков в регионе рождаются больше, чем девочек.

Младенец Claire51700

Всего на 1 января 2021 года в Алтайском крае в возрасте до 18 лет проживало 485 тысяч детей. Из них 51,3% (248,7 тысячи человек) мальчиков и 48,7% (236,3 тысячи человек) девочек.

Из общей численности несовершеннолетних в городской местности проживает 55,3% (268,3 тысячи человек), в сельской — 44,7% (216,7 тысячи человек).

В 2020 году родилось 19 840 детей (10 216 мальчиков и 9624 девочки).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-декабре 2020 года в Алтайском крае родилось около 20 тыс. малышей (в городской местности более 11 тыс., в сельской — более 8 тыс.), что на 5,4% меньше, чем в январе-декабре 2019 года.

Читайте также: В «двух Алтаях» упала рождаемость