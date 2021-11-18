Баку, , 09:19 — REGNUM В Азербайджане медики в течение суток 17 ноября выявили 2025 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 12 127 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Permkrai.ru

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За время пандемии в республике выявили 565 965 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 528 105 человек, в том числе 2267 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 30 336 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 7524 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 22 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2015 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 13 035 тестов. Выздоровевшими медики признали 2178 человек. Скончался 31 пациент с диагнозом COVID-19.