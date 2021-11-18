Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Ростовская область и Джизакская область Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями донской губернатор Василий Голубев и хоким Джизакской области Узбекистана Эргаш Салиев в рамках второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Donland.ru Участие делегации Ростовской области во Втором форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном

«Республика Узбекистан является одним из перспективных внешнеторговых партнёров Ростовской области. По итогам 2020 года наш товарооборот достиг почти 151 млн долларов США, а в первом полугодии этого года он вырос на 6,7%», — привёл данные Голубев.

Положительная динамика отмечена в поставках промышленной продукции в Узбекистан. Наряду с этим продолжаются регулярный обмен бизнес-миссиями и реализация совместных проектов. В числе перспективных направлений назван туризм.