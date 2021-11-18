Нью-Йорк, США, 18 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация в Афганистане далека от стабильной и вдобавок к прежним вызовам добавились новые. Об этом 18 ноября на заседании Совбеза Организации объединенных наций постпред России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Установившаяся после 15 августа новая реальность в Афганистане не приблизила ни самих афганцев, ни международное сообщество к стабилизации страны, созданию на ее территории мирного, неделимого и свободного от наркотиков и преступности государства», — сказал он.

Также Небензя указал, что к застарелым вызовам, которые не решали на протяжении десятилетий, добавились новые проблемы, которые в первую очередь связаны с отсутствием международного признания новых афганских властей.

При этом постпред отметил, что Россия продолжает выступать за создание по-настоящему инклюзивного правительства, которое будет адекватным образом отражать все основные этнополитические силы Афганистана и проводить умеренную внутреннюю и дружественную внешнюю политику, соблюдая базовые права человека и в том числе — права женщин и детей.

Кроме того, он добавил, что считает ключевой задачей ликвидацию угрозы терроризма и наркотиков.

«Рассчитываем на то, что новые власти будут более прозорливыми по сравнению с предыдущим руководством Афганистана, которое ради удовлетворения собственных амбиций пожертвовало национальными интересами и бросило свой народ на произвол судьбы», — добавил Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября назначенный бывшими афганскими властями постпред страны при ООН Гулям Исхакзай заявил, что единственным способом для спасения Афганистана от новой гражданской войны является создание инклюзивного правительства.