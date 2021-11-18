Москва, 18 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Москве 18 ноября ожидается температура воздуха около нуля градусов, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Синоптики рассказали, что погоду в столичном регионе определит тёплый сектор североатлантического циклона и связанный с ним атмосферный фронт. Благодаря этому в небе сохранится высокая концентрация облачности, а поздним вечером пойдёт снег. Температурный фон окажется чуть выше положенного по норме климата ноября.

В столице ожидается облачная с небольшими прояснениями погода, небольшой снег. Температура воздуха окажется около нуля градусов, в Подмосковье — от минус двух до плюс трёх градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.