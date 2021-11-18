Грозный, 18 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Грозный Адам Дутаев стал победителем конкурса «Народный участковый-2021». В День участковых уполномоченных полиции ему вручили переходящий приз и автомобиль, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

95.мвд.рф Лучший участковый РФ 2021 года — Адам Дутаев из Чечни

Торжественная церемония награждения лауреатов XI Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый» состоялась 17 ноября. К участникам конкурса и всему личному составу с поздравлением обратился в режиме видеоконференцсвязи министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Старшему лейтенанту полиции Адаму Дутаеву вручили переходящую статуэтку — символ конкурса, нагрудный знак победителя и почетную грамоту. Кроме того, ему достался в качестве приза автомобиль «УАЗ Патриот».

Второе место в конкурсе занял старший участковый уполномоченный полиции из Хакасии Валерий Паппенгейм, третье — старший участковый уполномоченный полиции из Белгородской области Александр Карапузов.