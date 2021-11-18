Элиста, 18 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства, образования и усиления транспортно-логистического потенциала обсудили глава Калмыкии Бату Хасиков и Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали. Также был поднят вопрос обучения студентов из Ирана в степной республике.

Студенты в аудитории

«Не так давно Казем Джалали лично посещал Калмыкию с рабочим визитом и отметил высокий потенциал нашей республики. И сегодня мы закрепили все вопросы нашего взаимодействия, которые обсуждали ранее», — отметил глава Калмыкии.

В ближайшее время будет проработана возможность обучения студентов из Ирана в Калмыцком государственном университете имени Городовикова.